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Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be

Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağını açıklamasının ardından Twitter yıkıldı.

Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağını açıkladı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 TL'lik fayda sağlanacağını duyurdu. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

İşte açıklanan karara Twitter'dan gelen tepkiler...

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Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be
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Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be
340
Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be
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