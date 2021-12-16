Asgari ücret 4250 TL oldu Twitter yıkıldı! Özgür Demirtaş Kemal Sunal tweetleri olay oldu: Bir kere de yanıl be

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olacağını açıkladı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 TL'lik fayda sağlanacağını duyurdu. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.



İşte açıklanan karara Twitter'dan gelen tepkiler...