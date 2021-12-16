Asgari Ücret 2022 net 4 bin 250 lira oldu! Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı asgari ücretinden gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması istekleri yıllardır dile getiriliyordu. 2022 yılı için bu istek sonunda kabul gördü. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Erdoğan bu kararı şöyle duyurdu:

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükü azaltacak adımları da ihmal etmedik. Ülkemizde onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte on yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçiriyoruz.

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşverenleri 450 liralık ilave yükten kurtarmış bulunuyoruz.

Asgari ücret zammı yüzde 50 oldu

-Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

-Son 50 yılın en yüksek artışını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Ülkemizin içinde bulunduğumuz şu süreçte çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz.