Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak üçüncü toplantıda kritik rakamlar

Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor.