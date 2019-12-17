Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak üçüncü toplantıda kritik rakamlar
Asgari ücretin 2020'de ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, gözler işverenlerin ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi.
Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor.
Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde
İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde saat 14.00'da yapılacak.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.
TÜİK bir işçinin gıda harcamasını paylaşacak
Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.