Asgari ücret 2020 zam oranı kaç lira? 2 bin 578 lira iddiası

DİSK ve Hak-İş 2 bin 578 lira olmasını istiyor

DİSK ve Hak-İş asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini söyledi. Eğer 2020 yılında enflasyon artışı yüzde 8 olursa brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.