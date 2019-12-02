Asgari ücret 2020 zam oranı kaç lira? 2 bin 578 lira iddiası
2020 yılı asgari ücret ne kadar olacak sorusu cevabını buluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 14:00'te yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Asgari ücretin 2 bin 578 lira olacağı iddiası var. Peki hangi sendika ne kadar istiyor?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
İşçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.
Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi
Sürece Hak-İş ve DİSK de dahil oldu. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret konusunda birlikte hareket etme kararı aldı. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
DİSK ve Hak-İş 2 bin 578 lira olmasını istiyor
DİSK ve Hak-İş asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini söyledi. Eğer 2020 yılında enflasyon artışı yüzde 8 olursa brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.