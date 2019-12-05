Asgari ücret 2020 tahmini açıklandı sosyal güvenlik uzmanından dikkat çeken rakam
Asgari ücret 2020 tahminleri gelmeye devam ederken sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt, bugünkü köşesinde "Enflasyon hedefinin üzerinde bir artış öngörülmüş ise 2324 TL olması mümkün olacak" diye yazdı.
7 milyonu aşkın çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde. Çalışanlar, ellerine ne kadar para geçeceğini hesaplarken, işverenler işçilik maliyetlerinin ne kadar artacağını düşünüyor. İşçi kesimi çıtayı yükseltirken, işveren 'ekonomik verileri ve ülke gerçeklerini dikkate almalı' diyor.
Türk-İş'in asgari ücret talebi 2.578 TL olacak. DİSK 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olmasını talep ediyor. Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor.
Asgari ücret tahminleri birbiri ardına geliyor. Peki olası gerçekçi rakam ne olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi yazar Resul Kurt, Star gazetesindeki köşesinde olası asgari ücreti yazdı.
Enflasyon hedefi önemli: "2020 asgari ücreti nasıl belirlenecek?" başlıklı yazısında "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında genellikle asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapıldığı görülüyor." ifadelerine yer veren Kurt, yazısına şöyle devam ediyor: