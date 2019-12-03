Asgari ücret 2020 ne kadar olacak DİSK önerisini resmen açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün yaptı. Halen net 2020 lira olan asgari ücretin ne kadar olacağı bu ay içinde yapılacak görüşmelerle kesinlik kazanacak. Yaklaşık 7 milyon çalışan merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.