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Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek

Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek

Asgari ücret ödemelerinin 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam yapılması talimatı sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından belirlenen rakamı açıklaması gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişken Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı.

Temmuz ayında zamlı maaş alınacak
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

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