Asena'nın eşi Hasan Dere canlı yayını bastı ünlü dansöz hiç bilinmeyenleri anlattı

Saçlarımı görünce şok geçirdi: Eşinin, yeni saçlarını görmesi üzerine bir şok geçirdiğini belirten Asena, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Evlendikten sonra daha fazla ütü yapıyorum. Kısa saçımla insanlar beni daha fazla tanıyorlar şaşırıyorum. Yüzüme botoks yaptırıyorum ama dolgu gibi şeylerim yok. Almanya'da son zamanlarda ama bir bakımıma ağırlık verme alışkanlığı edindim."