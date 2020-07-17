Asena Show TV ile televizyon ekranlarına geri dönüyor bakın yeni projesi ne olacak
Show TV'de Ekim ayında yayımlanacak olan "Asena ile Bir Düğün Hikayesi" programıyla Asena, sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor.
2017 yılında Hasan Dere ile evlenen Asena, eşiyle birlikte Almanya'da sahibi oldukları eğlence mekanlarının her detayı ile ilgilenirken televizyonlara dönme kararı aldı. Ekim ayında Show TV'de yayınlanacak olan "Asena ile Bir Düğün Hikayesi" programıyla sevenlerinin karşısına çıkacak
Asena, yeni programı 'Asena ile Bir Düğün Hikayesi'nde evlenecek çiftlerin hikayelerini ekrana taşıyacak. Yeni tarz ve konsepti ile daha önce olmayanı oldurmaya hazırlanan Asena, bu haberi ise şu sözlerle duyurdu:
"Karantinayı çalışarak geçirdim. Evdeyken sürekli yeni projeler ürettim. Düğün yapacak çiftlerle konuşup, onların hayalindeki düğün konseptini yakalamaya çalıştım. Yeni sezona hazırız. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi özledik."
Peki, Asena aslen kimdir?
Asena ya da gerçek adıyla Onur Çakmak,1977 yılında İstanbul'da doğdu. Henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya’da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayıda öğrenmiştir.