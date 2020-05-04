Asena Özkan Kaptanoğlu'ndan eşine şok suçlama Show TV Ramo dizisinin yıldızı

Bir döneme damga vuran diziler Muhteşem Yüzyıl, Adını Feriha Koydum, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kuzey Güney gibi dizilerde oynayan son olarak ise Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisinde rol alan Asena Özkan Kaptanoğlu'ndan eşine şoke eden bir suçlama geldi.