Asena Özkan Kaptanoğlu'ndan eşine şok suçlama Show TV Ramo dizisinin yıldızı
Ramo dizisinin yıldızı Asena Özkan Kaptanoğlu, 4 yıllık eşi Ayberk Kaptanoğlu'ndan şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı.
Bir döneme damga vuran diziler Muhteşem Yüzyıl, Adını Feriha Koydum, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kuzey Güney gibi dizilerde oynayan son olarak ise Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisinde rol alan Asena Özkan Kaptanoğlu'ndan eşine şoke eden bir suçlama geldi.
Eşinin lüks araba düşkünü olduğunu, sadakatsiz davranışlarda bulunarak bol para ile gününü gün ettiğini öne süren Asena Kaptanoğlu, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Mahkemeden 1 aylık tedbir kararı da aldıran ünlü oyuncu kendisi ve 3 yaşındaki kızı için aylık 45 bin lira tedbir nafakası ile 10 milyon lira tazminat talep etti.
Oyuncunun avukatı dilekçede “Hayatının en verimli yıllarında davalı ile evlenen Kaptanoğlu, eşinin ısrarı nedeniyle çalışmamış, iş hayatından kopmuştur” açıklamasını yaptı.