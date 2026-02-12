BIST 13.886
Asena o yıllarda gördüğü şiddeti anlattı

Ünlü oryantal Asena, katıldığı bir programda çocukluk yıllarında yaşadığı şiddeti anlattı. Her cuma günü dayak yediğini söyleyen Asena'nın sözleri dikkat çekti.

Şimdilerde şarkıcılık yapan Asena, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın programında babaannesiyle büyüdüğünü belirtti. Duygulu anlar yaşayan Asena, babaannesini çok sevdiğini dile getirse de düzenli olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Eve hiç gitmek istemiyordum. Okulun tatil olmasını istemiyordum. Her çocuk hafta sonu gelsin isterdi, ben sürekli okulda olmak istiyordum. Cuma günü dayak yemem kural olmuştu. Oklavalar dayanmıyordu bana. Oklavalar kırılırdı, yenisini almak için para verilirdi. Komşular boşa para verme demişti, gitti kızılcık sopası yaptırdı."

Asena son olarak İbrahim Tatlıses ile barıştı. 25 yıllık küslük, İbo Show programında son bulmuştu. Asena neden barıştığını, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna, "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" cümleleriyle açıklamıştı.

ASENA KİMDİR?

Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak, 1977 yılında İstanbul'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen dansçılarından, şarkıcı ve oyuncularından biridir. 

