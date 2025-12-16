Asena Keskinci'ye RTÜK şoku sonrası bir darbe daha! Evrim Akın sessizliğini bozdu...

Keskinci; çocuk yaşta sette fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, "annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız" gibi sözler duyduğunu öne sürmüş ve yıllar içinde Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın'ın hayatına "üvey anne" olarak girdiğini iddia etmişti.