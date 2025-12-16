Asena Keskinci'ye RTÜK şoku sonrası bir darbe daha! Evrim Akın sessizliğini bozdu...
Geçen ay 'Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili önemli iddialarda bulunan Asena Keskinci gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar hâlâ gündemdeyken geçen günlerde ise Keskinci'nin yeni dizisi 'Jasmine' yayınlandı. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Akın'ın takipçileri de bu habere yorumlar yaparken, Akın'ın verdiği cevaplar dikkat çekti.
2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar şok etkisi yaratmıştı.
Keskinci; çocuk yaşta sette fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, "annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız" gibi sözler duyduğunu öne sürmüş ve yıllar içinde Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın'ın hayatına "üvey anne" olarak girdiğini iddia etmişti.
Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter, yönetmen Şahin Yiğit ve daha birçok kişi Evrim Aklın'la ilgili yaşadıklarını anlatmış Asena Keskinci'ye destek vermişti.
Evrim Akın da ağlayarak yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.