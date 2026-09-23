Asena Keskinci'nin gala kombini olay! Tercihi tartışma yarattı

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ÇİMEN'İ CANLANDIRACAK

Keskinci, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Çimen karakterini canlandıracak. Daha önce Selin Türkmen'in oynadığı karakteri devralan Keskinci, uzun süredir devam eden bir projeye sonradan dahil olduğunu ve setteki ortamı "aile" olarak gördüğünü ifade etti.