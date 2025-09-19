Asena Hasan Dere ile yıllardır süren evliliğini ihanet yüzünden mi bitirdi?

ASENA KİMDİR?

Asena’nın gerçek adı Onur Çakmak’tır. 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gayrımeşru bir çocuk olarak doğan ve üç aylıkken annesi tarafından terk edilen Asena’yı babaannesi Hanife Hanım büyütmüştür. Babasının adı Burhan Çakmak’dır. Rize kökenlidir. İlkokulun ilk üç yılını Almanya'da okudu. Asena'nın çocukluğu Türkiye ile Almanya arasında geçti. İstanbul’da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden de mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etti. LCC (Language and Culture Centre) Mankenlik ve Zerafet okulunu bitirdi.

1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettirdi. Ülkemize konser vermeye gelen Mig Jagger, Tina Turner´in doğum günü ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sarayında yapılacak bir geceye davet edilmesi, eski Amerika başkanı Bill Clinton´un HABİTAT dolayısıyla ülkemizi ziyaret etmesi ve Asena´nın bütün devlet başkanlarına basına kapalı yaptığı şovlarla Asena dünya starı olma yolunda büyük adım atmış oldu.