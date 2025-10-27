Aselsan sistemleri monte edildi Altay Tankı sınıfının en iyileri arasına girdi
ASELSAN, milli imkanlarla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı'na kazandırdığı sistemlerle Türkiye'yi zırhlı platform teknolojilerinde üst lige taşıdı.
BMC ile imzalanan ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsamında 251 tank için kritik görev donanımlarını ASELSAN sağlıyor.
Yarın ilk teslimatı yapılacak ALTAY tanklarında ASELSAN imzası taşıyan yüksek ateş gücü, beka kabiliyeti ve gelişmiş koruma teknolojileri yer alıyor.
Modern muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen sistemler sayesinde ALTAY, atışlı testlerde üstün performans sergileyerek sınıfının en iyileri arasında gösteriliyor.
Bu kapsamda VOLKAN-II Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi (AKKOR), Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi (YAMGÖZ), Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, telsizler ve kayar bilezik sistemleri ALTAY'a entegre edildi.