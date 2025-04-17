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Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

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Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

Asal Araştırma 9- 15 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette siyasi gündeme ilişkin katılımcılara pek çok soru yöneltildi. CHP Genel Başkanı Özel ve yaptığı boykot çağırısına yönelik sonuçlar bir hayli şaşırtıcı...

Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu. Asal Araştırma tarafından yapılan ankette 'boykot çağırısı' soruldu. Anketin sonuçları şaşkınlık yarattı.

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Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

Asal Araştırma 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı ankette katılımcılara "CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL’i başarılı buluyor musunuz? " diye sordu.

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Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL’i başarılı bulanların oranı %39,8 oldu. 

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Asal Araştırma'nın son anketinde soruldu! CHP'nin boykot çağrısı için şoke eden sonuç

Başarısız bulanların oranı %53,8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı %6,4 oldu.

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