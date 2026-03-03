Asal Araştırma'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' anketi! Çarpıcı sonuçlar zirvedeki isim büyük fark attı
Asal Araştırma son anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı. Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri isim soruldu.İşte son ankette dikkat çeken sonuçlar...
Asal Araştırma, Şubat ayında 26 ilde CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile bir araştırma yaptı. 2 bin 15 kişi ile yapılan çalışmada katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri isim soruldu. (Açık uçlu soru)
İşte anketin sonuçları...
112
"Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?"
Fikrim yok/Cevap yok:%3.8
212
Diğer :%2.0
312
Yavuz Ağıralioğlu :%1.6
412