'Aşağılık insanlarsınız' deyip Sol Yanım'ın yıldızı Defne Samyeli'nin kardeşi anlattı
STAR TV'de ekrana gelen Sol Yanım dizisinin Asena'sı Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz'la arasındaki gerginlik artarak büyümeye devam ediyor.
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki gerilim durulmuyor. Araz, Samyeli'nin kirasını ödemediğini belirtip basına açıklama yapmış, bunun üzerine rencide olduğunu belirten Samyeli, dava açmıştı.
Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlattı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu.
Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, "Ablam evdeki nem yüzünden ev sahibini aradı. Araz, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız' dedi" şeklinde konuşmuştu.
İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı.