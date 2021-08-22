Aş karşıtı Yeşim Salkım: Babam 3 doz Biontech'ten sonra korona oldu
Aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla açıkça dile getiren ve geçtiğimiz günlerde 'aşının içeriği' olduğunu iddia ettiği bir listeyi paylaşan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, babasının 3 doz Biontech aşısından sonra ağır şekilde Covid19 geçirdiğini söyledi.
Ünlülerin bir kısmı aşı kampanyalarına katılırken bir kısmı da aşıyla ilgili şüphelerini paylaşıyor. Koronavirüs aşılarına karşı olduğuna dair beyanlarını saklamayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, babasının 3 doz aşıdan sonra ağır şekilde korona geçirdiğine dair bir paylaşım yaptı. Babasının yanındaki yardımcısının da 2 doz Biontech aşısından sonra hastalandığını da ekleyen Salkım, babası için hastane ortamının önerilmediğini, solunumunun güçleştiğini ve evde solunum desteği ile tedavi olduğunu açıkladı.
"İşinize bakın benim canımı sıkmayın"
Salkım, paylaşımının sonunda "Şimdi işinize bakın benim canımı sıkmayın, toptan yazdım" diyerek konuyla ilgili tartışmak istemediğini ifade etti. Salkım her ne kadar tartışmak istemediğini ifade etse de, sosyal medyada Salkım, bu açıklaması ve geçtiğimiz günlerde 'grip aşısı içeriği' diye paylaştığı bilgiler üzerinden yerden yere vuruldu.
Salkım geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı bir listede, basit bir grip aşısının içeriği olduğunu iddia ettiği bir metin yayınlamıştı ve bu listeyi yayınladığı için sosyal medyada topa tutulmuştu.
İşte Yeşim Salkım'ın aşının içeriği olduğunu iddia ettiği ve çok tepki alan o liste...