Arzum'dan yılbaşı için hediye alternatifleri

Arzum'dan yılbaşı için hediye alternatifleri

Arzum, yılbaşı için müşterilerine hediye alternatifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, saç bakımından mutfak hazırlık ürünlerine, kahve makinelerinden süpürge ve ütü kategorisine uzanan yelpazesiyle yeni yıl alışverişini deneyime dönüştürüyor.

Arzum Revolution BLDC Ionic Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, beşi bir arada fonksiyonlarıyla saçlara profesyonel görünüm kazandırıyor.

Karıştırıcılı cezveli sütlü içecek ve Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA Rich Spin Pro, közde kahve, sütlü Türk kahvesi, sıcak çikolata ve diğer sütlü içecekleri aynı anda 5 fincana kadar hazırlayabiliyor.

Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici, 30 saniyede kullanıma hazır hale gelerek, buhar performansıyla hem evde hem seyahatte kırışıklıklara çözüm sunuyor.

Arzum MagiClean Flex Dikey Şarjlı Süpürge, 60 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi ve aksesuar setiyle temizlik rutinini kolaylaştırıyor.

Şirket, kişisel bakım, kahve kültürü ve yaşamı kolaylaştıran elektrikli ev aletleri kategorilerinde sunduğu ürün yelpazesiyle yılbaşı alışverişini keyfe dönüştürüyor. Yeni yıl hediye önerileri ve kampanyalarına şirketin internet adresinden ulaşılabiliyor.

