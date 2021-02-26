Arzum Onan'ın paylaşımına eleştiri yağdı bacakları çok konuşulunca bakın ne yaptı
Mehmet Aslantuğ ile evli Arzum Onan'ın bir Instagram paylaşımı olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Onan, yorumlara dayanamadı.
Magazin dünyasının en ünlü ve en gözde çiftlerinden Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, mutlu evlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakmayı başarıyor. Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olunca zaman zaman yorumların, eleştirilerin hedefi de olabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Ahmet Hakan, Arzun Onan ve Mehmet Aslantuğ'un ilişkisine değindi. Hakan, gözde çift için şunları söyledi:
''Türkiye'den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim. Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.''
Ahmet Hakan'ın, "Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti feci sıkıcı" eleştirisi hakkında konuştu. Arzum Onan, Hakan'ın dediklerine takılmadıklarını belirten şu ifadeleri kullandı: