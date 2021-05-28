Arzum Onan'dan radikal karar imajını değiştirdi setlere hazırlık yapıyor!

23 yıldır Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği bulunan Arzum Onan, 17 yıl önce ise oyunculuk kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde yeniden ekranlara döneceği ve eşi Mehmet Aslantuğ'un ikna ettiği söylenen Arzum Onan, set öncesi imajını yeniledi.