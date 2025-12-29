Arzum Onan'dan çocukluk itirafı: “Çocukluğum omzumda anahtarla geçti”
Oyuncu Arzum Onan, TRT-2 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Film Gibi Hayatlar” programında hayatına dair samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki Onan, çocukluk yıllarından hayallerine, oyunculuk serüveninden sanat tutkusuna kadar pek çok konuda içten ifadeler kullandı.
Arzum Onan, çok küçük yaşta sorumluluk almak zorunda kaldığını belirterek, çocukluğunu şu sözlerle anlattı:
“Boynumda anahtarla büyüyen çocuklardandım. Hayat bana erken yaşta sorumluluk almayı öğretti.”
Ankara’dan İstanbul’a taşındıkları dönemde hissettiği duygunun yalnızlık olduğunu dile getiren Onan, büyük şehirle kurduğu ilk bağın zorluklarla dolu olduğunu söyledi.
Küçük yaşlardan itibaren hızlı büyümek zorunda kaldığını vurgulayan oyuncu, bu durumun kendisini hayata karşı daha güçlü kıldığını ifade etti.
