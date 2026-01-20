Arzum Onan'dan 19 yıl sonra setlere dönüş! Özlemini dile getirdi
Uzun bir aranın ardından “Bi Umut” filmiyle yeniden kamera karşısına geçen Arzum Onan, bu kez bir markayla yaptığı iş birliğiyle gündeme geldi. Markanın yeni marka elçisi olan Onan, setlere dönmenin kendisini hem heyecanlandırdığını hem de iyi hissettirdiğini söyledi.
19 yıl sonra oyunculuğa yeniden adım atan Onan, set ortamına dair duygularını samimi sözlerle anlattı.
Kamera önünde olmayı da kamera arkasındaki emeği de sevdiğini vurgulayan ünlü oyuncu, özellikle ekip dinamiğinin kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.
“Kamera önünde de arkasında da olmayı seviyorum. Ekip ruhunu seviyorum” diyen Arzum Onan, yeniden set havasını solumanın kendisinde güzel bir his bıraktığını söyledi.
Ünlü isim, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna ise açık kapı bıraktı. Onan, doğru projeler ve doğru ekiplerle bir araya geldiğinde yeni işlerin gelebileceğini belirterek, “İnşallah devamı da gelir. Doğru projeyle ve doğru insanlarla olursa elbette gelir” ifadelerini kullandı.