Arzum Onan ve Orkan Özkan'dan aşk dolu paylaşım! Sanal medya yıkıldı...
Uzun yıllar magazin dünyasında “örnek çift” olarak anılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un yollarını ayırmasının ardından, Onan’ın özel hayatındaki yeni sayfa dikkat çekmeye devam ediyor. 27 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu, iş insanı Orkan Özkan ile yaşadığı aşkla yeniden gündemde.
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma sürecinde sergiledikleri saygılı ve olgun duruşla kamuoyundan takdir toplamıştı.
El ele adliyeye gitmeleri, ayrılığın ardından da dostane ilişkilerini sürdürmeleri uzun süre konuşulmuştu. Çiftin, 2000 yılında dünyaya gelen oğulları Can Aslantuğ ile bağlarını koparmadan yollarına devam etmesi de bu sürecin en dikkat çeken detayları arasında yer almıştı.
Evliliğini geride bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir dönem geçiren Arzum Onan, gönlünü bu kez Los Angeles’ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan’a kaptırdı. İkilinin tanışıklığının lise yıllarına dayandığı, Özkan’ın Onan’a uzun yıllardır hayranlık duyduğu iddiaları kulislerde sıkça dile getirildi. Yıllar sonra ortak çevreleri aracılığıyla yeniden bir araya gelen ikili arasında kısa sürede güçlü bir bağ oluştu.
Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift, bu süreci sık sık yapılan Amerika ziyaretleriyle dengede tutuyor. Özel hayatını bugüne kadar göz önünde yaşamamayı tercih eden Arzum Onan, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Orkan Özkan’la karlar altındaki romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.