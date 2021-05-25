Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ için ekranlara geri dönüyor 24 yıl sonra 'Sıcak Saatler'
Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan 1997 yılında çektikleri ''Sıcak Saatler'' dizisini şimdilerde ''Son Cemre'' adıyla yeniden çekecek.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet dizisi, dün akşam yayımlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Mehmet Aslantuğ'un hayranları ise bu final kararına isyan etti. Fakat hayranları sevindiren bir haber geldi.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ikilisi beraber kamera karşısına geçecek. İkili, 24 yıl önce ekrana gelen 'Sıcak Saatler' adlı dizisinin devam hikayesini 'Son Cemre' ismiyle yeniden çekmeye hazırlanıyor.
Setlere eşinin ricası üzerine dönmeye karar veren Arzum Onan ile Aslantuğ, yıllar önce oynadıkları Sedat Yalçın ve Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.
Geniş bir kadro oluşturmak isteyen Mehmet Aslantuğ, birkaç yıldır bu projesi üzerine çalıştığını söyledi.