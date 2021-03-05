Arzum Onan eleştirilere cevap verdi Tarık Ünlüoğlu'nun hatırasını eşi yaşatacak
Rahmetli oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve Arzum Onan, Nişantaşı'nda kameraların objektifine yansıdı.
Yasak Elma dizisinin Feride'si Gülenay Kalkan ve magazin dünyasının gözde çifti Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakın dostlukları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Kalkan'ın boş gününde Arzum Onan ile beraber buluşup beraber vakit geçirdiler.
Snob Magazin'in haberine göre, Gülenay Kalkan, ''Her şey yolunda gün hem alışveriş yaptık. Setleri güvenli buluyorum her hafta pcr testi yapılıyor. Oyunculuk benim için kesinlikle iyi, psikolojik olarak ayrı bir motivasyon oluyor'' dedi.
Kalkan ayrıca geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun anısını yaşatmak için kafasında çok proje olduğunu da sözlerine ekleyip ''Tabii ki Tarık’ın anısını yaşatacağım kafamda çok proje var. İleride kitabını ya yazabilirim'' diye konuştu.
17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına başlayıp bu alanda kariyer yapan Arzum Onan, setlere dönmeye niyeti olmadığını söyleyip şu açıklamayı yaptı: