Arzu Sabancı hayatının mottosunu açıkladı! "Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değiliz"
İş ve sosyete dünyasının en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Arzu Sabancı son verdiği ropörtajda özel yaşamında ve iş yaşamına dair çok özel açıklamalar yaptı. Hayatında edindiği düsturlardan bahseden Sabancı başarılı olmanın sırlarını da anlattı.
Sabancı ailesinin tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı, iş dünyasındaki yolculuğunu ve hayata bakışını anlattığı röportajıyla gündeme geldi. MAG dergisine konuşan Sabancı, kariyerinde attığı adımları, başarı anlayışını ve kadınlara yönelik mesajlarını samimi ifadelerle paylaştı.
Tekstil ve kozmetik başta olmak üzere birçok farklı alanda girişimleri bulunan Arzu Sabancı, kariyerinde her zaman öğrenmeye ve gözlemlemeye önem verdiğini söyledi. Sabancı, üretim sürecinde kalbine dokunan alanlarda ilerlemeyi tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“İlgi duyduğum, bana gerçekten heyecan veren alanlarda üretmeye çalıştım. Hangi sektörde olursam olayım önce öğrenmeyi, gözlemlemeyi ve çalışmayı merkezime koydum. Gerçek başarı, zaman içinde inşa edilen bir yolculuktur.”
Sabancı, başarıya giden yolda sabrın önemine dikkat çekti. Ona göre kalıcı bir şey üretmek için zaman, emek ve öğrenme süreci şart. Her şey zaman istiyor. Emek vermeden, öğrenmeden ve sabretmeden hiçbir şey kalıcı olmuyor. Röportajında kadınlara da özel bir mesaj veren Sabancı, özellikle kadınların kendilerine karşı çok sert olduğunu söyledi. Zamanla önemli bir gerçeği öğrendiğini belirten Sabancı şöyle konuştu:
“Kadınlar çoğu zaman kendilerine karşı fazla acımasız oluyor. Oysa zamanla öğrendim ki her şeyi aynı anda mükemmel yapmak zorunda değiliz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp gerisini zamana bırakmak gerekiyor.”