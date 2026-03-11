Arzu Sabancı hayatının mottosunu açıkladı! "Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değiliz"

Sabancı, başarıya giden yolda sabrın önemine dikkat çekti. Ona göre kalıcı bir şey üretmek için zaman, emek ve öğrenme süreci şart. Her şey zaman istiyor. Emek vermeden, öğrenmeden ve sabretmeden hiçbir şey kalıcı olmuyor. Röportajında kadınlara da özel bir mesaj veren Sabancı, özellikle kadınların kendilerine karşı çok sert olduğunu söyledi. Zamanla önemli bir gerçeği öğrendiğini belirten Sabancı şöyle konuştu:

“Kadınlar çoğu zaman kendilerine karşı fazla acımasız oluyor. Oysa zamanla öğrendim ki her şeyi aynı anda mükemmel yapmak zorunda değiliz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp gerisini zamana bırakmak gerekiyor.”