Arzu Demirel Birinci kimdir eşi K.B kimdir ne iş yapıyor?
Bugün birçok magazin sayfasına düşen haber okuyanları şok etti. İddiaya göre Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci eşi K. B' nin kendisini aldattığını düşündüğü için eve gizli kamera yerleşti ve kocasının kendi iç çamaşırlarını giydiğini gördü. Peki Arzu Demirel Birinci 'nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
Bugün duyanları çok şaşırtan bir haber magazin basınına bomba gibi düştü. Çok ünlü bir televizyoncu olan çizgi film Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci bir süredir iç çamaşırlarının ve kıyafetlerinin yerinin değiştiği farketmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi.
Eşinin kendisini aldattığını düşünen Arzu Birinci gördükleri karşısında şok oldu. İddiaya göre eşinin kıyafetlerini giyen kişi ünlü televizyoncu Arzu Birinci 'nin eşi K. B çıktı.
Evde 5 yaşındaki çocuklarını bu halde oynatan eş hakkında Arzu Birinci şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı. Bu olayın ardından birçok kişi Arzu Demirel Birinci kimdir, eşi kim, K.B ne iş yapıyor sorularına yanıt aradı.
Her şey 5 yaşındaki çocuğun anne sen yokken eve biri geliyor sözleri ile başladı. Televizyoncu hem kızının açıklamaları hem de sürekli yeri değişen kıyafetlerinden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığı düşünen kadın kayıtları görünce hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kameradaki kadın kıyafetleri giyen peruk takıp makyaj yapan kişi eşi K.B çıktı.