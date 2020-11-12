Arzu Demirel Birinci eşi K.B kimdir ne iş yapıyor?

Günlerdir magazin sayfalarına düşen haber okuyanları şok etti. Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci eşi K. B' nin kendisini aldattığını düşündüğü için eve gizli kamera yerleşti ve kocasının kendi iç çamaşırlarını giydiğini gördü. Peki Arzu Demirel Birinci'nin eşi K.B kimdir, ne iş yapıyor?

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Günlerdir gündemde duyanları şok eden bir haber var. m Çok ünlü bir televizyoncu olan çizgi film Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci bir süredir iç çamaşırlarının ve kıyafetlerinin yerinin değiştiği farketmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Arzu Birinci gördükleri karşısında şok oldu. İddiaya göre eşinin kıyafetlerini giyen kişi ünlü televizyoncu Arzu Birinci'nin eşi K. B çıktı.

Evde 5 yaşındaki çocuklarını bu halde oynatan eş hakkında Arzu Birinci şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı. Bu olayın ardından birçok kişi Arzu Demirel Birinci kimdir, eşi kim, K.B ne iş yapıyor sorularına yanıt aradı.

Her şey 5 yaşındaki çocuğun anne sen yokken eve biri geliyor sözleri ile başladı. Televizyoncu hem kızının açıklamaları hem de sürekli yeri değişen kıyafetlerinden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığı düşünen kadın kayıtları görünce hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kameradaki kadın kıyafetleri giyen peruk takıp makyaj yapan kişi eşi K.B çıktı.

Çocuklarını da bu şekilde oynatan baba K.B'nin Hollanda'da bulunan Amsterdam'da bir süre kaldı ve döndükten sonra bir takım değişiklikler yaşandığı da iddialar arasında.

K.B'nin 5 yaşındaki çocukları ve onların arkadaşları ile de kadın kılığında oyun oynadığı ortaya çıktı. Arzu Demirel Birinci bu görüntülerden sonra boşanma davası açtı.

K.B hareketlerindeki değişim 2017 yılında Amsterdam'da gittikten sonra başladı. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine anlattığı cinsel yönden çarpık bilgileri hem annesi hem de psikolog eşliğinde anlattı. Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde çocuğun babasındaki bu kadınsı halleri açıkça bildiği öğrenildi. Arkadaşları ile ne komik adında bir oyun oynayan çocuk, babam çok komik çünkü kadın kıyafetleri giyiyor şeklinde cevap verdi.

Arzu Demirel Birinci kimdir?

Çocuk çizgi film senaristi olarak bilinen Arzu Demirel Birinci, küçük çocuk sahibi pek çok ebeveynin yakından tanıyacağı Niloya karakterinin de yaratıcısıdır. TRT Çocuk kanalındaki bazı projelerin yapımcılığını üstlenen Arzu Demirel Birinci, senarist, yazar ve yönetmen sıfatlarına sahiptir.

Arzu Demirel Birinci, Niloya, Biz İkimiz, Alfabe, Öykü Bahçesi, Cik Cik Necmi ile Vik Vik Merve gibi çizgi filmlerin yapımcılığını ve senaristliğini gerçekleştirmiştir. Boyama kitapları, çocuk gençlik gelişim kitapları sonrası okul öncesi yaş grubuna özel tasarlanan oyunlar yaparak Yumurcak TV kuran ve Niloya’nın yapımcısı olan Yazar, Yönetmen ve film senaristirdir.

2008 yılında TRT Çocuk’un kurulmasıyla Alfabe, Biz İkimiz gibi işlerle çizgi film ve animasyon dünyasına adım atan Arzu Demirel, pek çok çizgi film projesine imza attı. Niloya isimli çizgi filmin yaratıcısı ve senaristi oldu. Sonrasında proje yaratmaya ve yazmaya Maceracı Yüzgeçler ile devam etti. Elif ve Arkadaşları, Neşeli Dünyam, Tomba ile Alfabe gibi birçok projeye de senarist olarak imza attı.

Arzu Demirel Birinci eşi kim?

Televizyoncu A.b.’nin kim olduğu Arzu Demirel Birinci olduğu öğrenildi. Ancak eşi hakkında henüz bir bilgi yok.