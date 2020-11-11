Arzu Demirel Binici kocası K.B kimdir gizli fotoğrafları ifşa oldu
Bugün birçok magazin sayfasına düşen haber okuyanları şok etti. İddiaya göre Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Binici eşi K. B' nin kendisini aldattığını düşündüğü için eve gizli kamera yerleşti ve kocasının kendi iç çamaşırlarını giydiğini gördü. Peki Arzu Demirel Binici'nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
Bugün duyanları çok şaşırtan bir haber magazin basınına bomba gibi düştü. Çok ünlü bir televizyoncu olan çizgi film Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Binici bir süredir iç çamaşırlarının ve kıyafetlerinin yerinin değiştiği farketmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi.
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Eşinin kendisini aldattığını düşünen Arzu Binici gördükleri karşısında şok oldu. İddiaya göre eşinin kıyafetlerini giyen kişi ünlü televizyoncu Arzu Binici'nin eşi K. B çıktı.
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Evde 5 yaşındaki çocuklarını bu halde oynatan eş hakkında Arzu Binici şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı. Bu olayın ardından birçok kişi Arzu Demirel Binici kimdir, eşi kim, K.B ne iş yapıyor sorularına yanıt aradı.
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