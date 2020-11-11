Arzu Demirel Binici kocası K.B kimdir gizli fotoğrafları ifşa oldu

Bugün duyanları çok şaşırtan bir haber magazin basınına bomba gibi düştü. Çok ünlü bir televizyoncu olan çizgi film Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Binici bir süredir iç çamaşırlarının ve kıyafetlerinin yerinin değiştiği farketmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi.