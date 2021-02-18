Artvinli tamirci 8 yıldır yanından ayırmıyor! 900 kiloluk boğanın en büyük eğlencesi bakın ne
ARTVİN'de iş makinesi tamiri yapan Köksal Avcı, 900 kiloluk 8 yaşındaki ‘Tırpan’ isimli boğasını 8 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor.
Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor.
Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.
Artvin Sanayi Sitesi esnaflarından iş makinesi ustası ve aynı zamanda boğa yetiştiricisi Köksal Avcı (42), 8 yıldır baktığı ‘Tırpan’ isimli boğasını bir an olsun yanından ayırmıyor.