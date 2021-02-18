Artvinli tamirci 8 yıldır yanından ayırmıyor! 900 kiloluk boğanın en büyük eğlencesi bakın ne

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor.