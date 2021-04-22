Artvin'in Yusufeli ilçesi 7'nci kez taşınıyor
ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde sona gelindi. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Yaz mevsiminde taşınacağımız talimatı geldi. 2021 yılı bitmeden buraya taşınabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor.
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.
Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma çalışmalarında sona gelindi.