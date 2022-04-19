Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor.
Artvin’in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında 6 ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında evin içinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kaya’nın cansız bedenide ulaşılırken, cesedine ulaşılamayan eşi Esma Kaya için arama çalışmaları devam ediyor.
Artvin Valiliği, yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünün Cami Mahallesi'nde yangın çıktı.
AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.
Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan Esma Kaya adlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.