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Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor.

Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

 Artvin’in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında 6 ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında evin içinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kaya’nın cansız bedenide ulaşılırken, cesedine ulaşılamayan eşi Esma Kaya için arama çalışmaları devam ediyor.

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Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

Artvin Valiliği, yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünün Cami Mahallesi'nde yangın çıktı.

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Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.

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Artvin’de yangın felaketi! Köy evinde başlayan yangın 6 evi kül etti 1 kişi öldü

Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan Esma Kaya adlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

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