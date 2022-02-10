Artvin'de plastikler üstüne düştü her tarafı yandı! 'Konuşmamı yitirmiştim' deyip anlattı: 2 ayım...

Genç kızın babası Cengiz Güngör, “Biz Ankara’da yaşıyoruz, gece 12.00’de bize haber geldi, çocuğunuz rahatsızlandı diye, bizde apar topar yola çıktık ve geldik. Biz geldiğimizde Eda’yı yoğun bakıma almışlardı. Kızım bilincini kaybetmiş şekilde 45 gün yoğun bakımda kaldı, entübe durumundaydı. Entübe olduğundan sonra hastanede 6. gün de kalbi durdu, kalbi 10 dakika durmuştu, doktorlar yoğun bir çalışma ile kızımı tekrar hayata döndürdüler, doktorlar gerçekten çok çaba harcadılar, yaklaşık olarak 2 hafta oldu servise aldılar." dedi.