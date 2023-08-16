Artvin'de liseli Azra'nın motor ustası olma hikayesi dikkat çekiyor
ARTVİN'de yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Azra Pekal, çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde motor ustası oldu. Yaşıtlarının aksine elleri motor yağıyla kaplı genç kız, motor tamiri yapıyor, babasına yardımcı oluyor.
Artvin’de yaşayan lise öğrencisi Azra Pekal, yaz tatillerini Artvin Sanayi Sitesinde bulunan babasına ait otomobil bakım ve onarım servisinin de çalışarak geçiriyor.
Yaz tatilinin yanı sıra okuldan kalan boş vakitlerinde babasının tamirhanesine gidip tulumun giyerek araç tamiri yapıyor. Ufak yaşta babasının tamirhanesiyle oynamak için giren Azra Pekal, şimdi iyi bir motor ustası.
Artvin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Azra Pekal, okul tatili ve ders sonrası, okul harçlığımı çıkarmak için babası Yurttaş Pekal’a hem yardım ediyor hem de harçlığını çıkartıyor.
Azra'nın küçük yaştan başlayan araç tutkusu babasının desteğiyle motor ustalığına dönüşürken, yaptığı işi ise çok sevdiğini söylüyor.