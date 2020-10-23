Artvin'de gökyüzünde ilginç görüntüyü gören telefona sarıldı
ARTVİN'de bulutlardaki değişimi görenler şaşkına döndü. Kentte, Lenticular bulut kümesi adeta dans etti.
Mercek bulutu olarak bilinen bulutların görseli Artvin’de ortaya çıkınca vatandaşlar o anı görüntülemek için yarıştı.
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Bulutları görenler ölümsüzleştirdikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin’de objektiflere işte böyle yansıdı.
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Dün akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi durum karşısında şaşırıp kaldı.
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