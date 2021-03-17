Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.