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Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

ARTVİN’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İşte haberin ayrıntıları...

Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muhtar Sabri Duman, "Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı" derken Çevre illerden de yardım ekipleri yola çıktı. angının diğer köylere sıçraması engellenmeye çalışılıyor.

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Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Muhtar: Köyümüzde felaket yaşanıyor

Öte yandan, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.  Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

İşte o felaketten görüntüler TIKLA İZLE

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Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor

Kaymakam: İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını belirtti.

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