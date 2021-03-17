Artvin felaketi yaşıyor! Dereiçi köyünün tamamı yanıyor endeşeli bekleyiş sürüyor
ARTVİN’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İşte haberin ayrıntıları...
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muhtar Sabri Duman, "Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı" derken Çevre illerden de yardım ekipleri yola çıktı. angının diğer köylere sıçraması engellenmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muhtar: Köyümüzde felaket yaşanıyor
Öte yandan, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.
Kaymakam: İlk belirlemelere göre can kaybı yok
Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını belirtti.