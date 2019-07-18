Arto'yu mafyaya şikayet eden Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Ağır cezalık oldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti.