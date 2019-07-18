Arto'yu mafyaya şikayet eden Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Ağır cezalık oldu
Şarkıcı Arto'nun mağdur, Kerimcan Durmaz'ın ise şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın Sarallar'ın koruması altında olduğu belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti.
Şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, özellikle örgüt lideri Savaş Sarmusak ile tanışıklığının ve telefon irtibatlarının bulunduğu kaydedildi.