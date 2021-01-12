Arto'dan Özdemir Erdoğan'ı kızdıran soru: Eşinizin sizi bırakıp Amerika'ya...

80 yaşındaki söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için “Bir paşa çıkıp da ‘Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” açıklamasıyla tepki çeken Erdoğan, son röportajda yine Zeki Müren'i hedef almıştı.