Arto'dan Özdemir Erdoğan'ı kızdıran soru: Eşinizin sizi bırakıp Amerika'ya...
Zeki Müren ve Bülent Ersoy'la ilgili yaptığı açıklamalar ile tepki çeken Özdemir Erdoğan, canlı yayında Arto'nun sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi.
80 yaşındaki söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için “Bir paşa çıkıp da ‘Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” açıklamasıyla tepki çeken Erdoğan, son röportajda yine Zeki Müren'i hedef almıştı.
Özdemir Erdoğan, 24 yıl önce hayatını kaybeden Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamalarından dolayı tepki çeken Erdoğan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.
Zeki Müren hakkında söylediklerinden dolayı bir pişmanlık yaşamayan Özdemir Erdoğan "Benim bir yerlere gelmemde Zeki Müren'in payı vardır ancak herkes geçmişte yaşananları bilmeli" ifadelerini kullandı.