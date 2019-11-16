Arto'dan Çağla Şikel'e: Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğret

Arto paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar merhaba. Amerika'dan selamlar. Çok merak ediyorum bir sürü yorum okuyorum Çağla'yla ilgili bir resim koydum ve göğsü görünen bir resim flu da olsa. Bütün medya kuruluşlarında ve televizyonlarda yayınlanmış bir resim. Bazı insanlar benim üstüme yükleniyor. Çok af edersiniz size oturup kalkma dersleri verebilen bir manken yani çağla Şikel, oturup kalkma dersi, nasıl oturulacağını nasıl dizler açılmadan iç çamaşırınızı göstermeden nasıl kalkılabileceğini gösteren ve bunları çok iyi bilen bir kadın göğsünü açıyorsa ya da defilelerde orasını burasını gösteriyorsa demek ki bunları da bilerek gösteriyor. Bilerek yapıyor demektir."