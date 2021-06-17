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Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Magazin yorumcusu Arto, kişisel İnstagram hesabından hikaye olarak yer verdiği paylaşımlarında, sevgilisi Seçil Gür ile yolları ayrılan Serdar Ortaç'ın ilk fırsatta ABD'de bulunan eski eşi Chloe Loughnan'ın yanına gittiğini iddia etti. Arto, Serdar Ortaç'ın, eski eşini unutamadığını ileri sürdü.

Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir mekan çıkışında gazetecilerle bir araya geldiğinde 'Hanım' diye hitap ettiği sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını duyurdu. 

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Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçının, bir süredir birlikte olduğu Seçil Gür'den ayrıldığını duyurmasının hemen ardından, magazin yorumcusu ve şarkıcı Arto, İnstagram hesabından, Ortaç'ın eski eşini unutamadığını ve ayrılır ayrılmaz soluğu onun yanında aldığını ileri sürdü.

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Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Arto, İnstagram'ın hikaye kısmından yaptığı videolu paylaşımlarda, Serdar Ortaç'ın, ABD'de bulunan eski eşi Chloe Loughnan 'ın arkadaşlarından bilgi alarak yanına gittiğini iddia etti.

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Arto'dan bomba Serdar Ortaç paylaşımı: Chloe'yi unutamadı yanına gitti!

Serdar Ortaç iddiaları doğrulamıştı

Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.

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