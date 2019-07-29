Arto Hadise ve Ebru Polat'ın danslarına taktı! Reynmen'e 'Ben de soyunurum' diyerek seslendi
Reynmen'in Ela şarkısıyla beraber Hadise ve Ebru Polat cesur danslarıyla adından söz ettirince şarkıcı Arto, Reynmen'e 'Ben de soyunurum' diyerek seslendi.
Youtuber Reynmen'in dillerden düşmeyen şarkısı Ela ile dans eden Hadise ve Ebru Polat'a tepki, şarkıcı Arto'dan geldi. Arto, ünlü popçuların cesur danslarını diline doladı ve dansları üzerinden Reynmen'e çağrıda bulundu.
Hadise'nin mayolu Ebru Polat'ın ise göğüs frikiği verdiği dans videolarını gören şarkıcı Arto, paylaştığı video ile Reynmen'e şu sözlerle çağrıda bulundu: "Yemin ederim Ela'dan soğudum. Reynmen aloo... Bu karıların soyunmasını artık durdur. Yemin ederim bak soyunurum. Ela'dan soğudum, kusacağım artık az kaldı az."
Arto'nun Reynmen'e çağrıda bulunduğu anlar ise şu şekilde Instagram'da yerini aldı:
Ebru Polat ise Arto'nun Reynmen'e kendisi hakkında yaptığı bu çağrılı videosunun altına kahkaha emojisi koyarak yorum yapınca dikkatleri üzerine çekti.