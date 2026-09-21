Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda kim şampiyon oldu? İşte sonuçlar ve madalya alan sporcular

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonda sporcular farklı kategorilerde mücadele ederek madalya için yarıştı. “Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda kim şampiyon oldu?”, “Madalya alan sporcular kimler?” ve “Türkiye şampiyonası sonuçları nasıl?” soruları organizasyonun ardından araştırılmaya başlandı. Şampiyonada özellikle erkekler büyükler kategorisinde alınan sonuçlar dikkat çekti. Hasan Bulut, başarılı performansıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

ARTİSTİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda erkekler büyükler kategorisinde Hasan Bulut altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, organizasyonda sergilediği performansla zirvede yer alarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MADALYA ALAN SPORCULAR KİMLER?

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda erkekler büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu. Altın madalya: Hasan Bulut Bronz madalya: Melih Dumlu Sporcular, farklı kategorilerde Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele etti.

HASAN BULUT KİMDİR?

Hasan Bulut, Türkiye’yi artistik cimnastik branşında temsil eden milli sporculardan biri. Büyükler kategorisinde yarışan Bulut, Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği birincilikle kariyerindeki önemli başarılarından birine ulaştı.

MELİH DUMLU KAÇINCI OLDU?

Melih Dumlu, Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası erkekler büyükler kategorisinde bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu, organizasyonu dereceyle tamamlayarak kürsüde yer aldı.

ARTİSTİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI NEREDE YAPILDI?

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Ankara’da düzenlendi. Organizasyonda gençler ve büyükler başta olmak üzere farklı yaş kategorilerindeki sporcular mücadele etti.

ARTİSTİK CİMNASTİK NEDİR?

Artistik cimnastik; sporcuların farklı aletlerde güç, denge, esneklik ve teknik becerilerini sergilediği olimpik spor dallarından biridir. Sporcular yer hareketleri, halka, paralel, barfiks, denge ve atlama gibi branşlarda performans gösterir.

TÜRKİYE’DE CİMNASTİKTE SON DURUM

Türkiye, son yıllarda artistik cimnastik branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ediyor. Milli sporcular Avrupa ve dünya organizasyonlarında madalya mücadelesi verirken, genç yeteneklerin yetişmesi için altyapı çalışmaları da devam ediyor.