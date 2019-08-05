Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu

Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Whatsapp ve Instagram'da isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu - Sayfa 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündeme geldi. 

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Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu - Sayfa 2

Zira sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı.

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Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu - Sayfa 3

Söz konusu kara çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.

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Artık WhatsApp ve Instagram demeyeceğiz, yeni isimleri belli oldu - Sayfa 4

Görünen o ki Facebook, daha az skandal yaşamış Instagram ve Whatsapp'a ismini ekleyerek markanın imajını kurtarmaya çalışacak

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