Artık müzik piyasında! Beren Saat dizilerden sonra artık sahnede...
Muhteşem oyunculuğu ile en sevilen ve takip edilen dizilerde yer alan Beren Saat artık müzik piyasasında boy gösteriyor. Güzel oyuncunun yeni projesi...
Rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’ dizisindeki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Saat oyunculuktan sonra müzik kariyerine adım atacağı ilk projesi ‘CapitaliZoo’ adlı şarkısının tanıtım videosunu sosyal medyasından paylaştı.
İNGİLİZCE SESLENDİRDİ
12 Şubat’ta dinleyiciyle buluşacak İngilizce sözlü şarkının tanıtım videosu büyük merak uyandırdı.
Tanıtım videosunda bir limuzinden inip kırmızı halıda gazetecilere poz veren Beren Saat sosyal medyada yaptığı paylaşımda hayranlarına “CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım” diye seslendi.