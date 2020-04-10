Artık iki tip koronavirüs var birinci virüs çok daha tehlikeli! Prof. Dr. Mehmet Öz açıkladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla can alan koronavirüs salgınıyla ilgili, "Şu anda 2 koronavirüs var. Birinci virüs çok daha tehlikeli. İkincisi mutasyon ile oluştu." açıklaması yaptı.
Bütün ülkeler ölümcül salgını durdurmak için aşı ve ilaç çalışmaları için seferber olmuşken ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
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"Virüs mutasyon geçirdi"
Prof. Dr. Mehmet Öz, YouTube kanalında Dr. Halit Yerebakan ile bir söyleşide ABD'deki son gelişmeleri anlatarak ölümcül virüsün mutasyon geçirdiğini açıkladı.
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"En yüksek noktayı gördük"
Ölüm rakamlarının arttığını ama yoğun bakımdaki hasta sayısının biraz düşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Mehmet Öz, şöyle konuştu: Umarım önümüzdeki haftalarda daha da düşmeye başlayacağız.
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Kapatmadan sonra 24 gün gerekiyor. En yüksek noktayı gördük.
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