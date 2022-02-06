'Artık doğru yazın' deyip isyan etti! Kameralara yakalanan Merve Boluğur'un aşk açıklaması geldi

Geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur ile ilişkisini bitiren işletmeci Erkan Şen, oyuncunun, "Biz Erkan'la arkadaşız." sözlerine yanıt vermişti. Şen, "Öyle bir durum asla söz konusu dahi değil. Biz Merve ile artık arkadaş bile değiliz." açıklamasında bulunmuştu.