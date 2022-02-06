'Artık doğru yazın' deyip isyan etti! Kameralara yakalanan Merve Boluğur'un aşk açıklaması geldi
Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün aşk yaşadığı iddia edildiği şarkıcı Emre Kaya ile Bebek'te görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur ile ilişkisini bitiren işletmeci Erkan Şen, oyuncunun, "Biz Erkan'la arkadaşız." sözlerine yanıt vermişti. Şen, "Öyle bir durum asla söz konusu dahi değil. Biz Merve ile artık arkadaş bile değiliz." açıklamasında bulunmuştu.
Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya ile birlikte Bebek'teydi. Kaya ile bir mekanda sohbet eden Boluğur, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü şarkıcı ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı haberleri hakkında konuşan oyuncu, Emre Kaya ile birlikte müzik çalışması yaptıklarını ifade ederek, 'aşk' iddialarını yalanladı.
Merve Boluğur, "Daha önce açıklama yapmıştım. Emre benim çok iyi arkadaşım. Emre iyi bir müzisyen. Kendisiyle çok iyi bir müzik alışverişimiz var." dedi.