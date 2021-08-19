'Artık demokrasi yok' diyerek Afganistan'dan kaçtı! Ünlü pop yıldızı İstanbul'a geldi

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve oldukça popüler olan 'The Voice' adlı müzik yarışmasının Afganistan versiyonunda ünlenen ve ülkenin en çok tanınan ve sevilen sanatçılarından olan Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Kabil'den kaçanlardan oldu.