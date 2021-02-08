BIST 1.529
DOLAR 7,09
EURO 8,53
ALTIN 413,17
İNTERNETHABER TV

Artan taşıma fiyatları bakın vatandaşa nasıl yansıyor?

Lojistik sektörü de pandemiyle birlikte ciddi anlamda bir çıkmaza girdi. Kısıtlamalar ve pandemi süreci nedeniyle ülkeler arası devreye giren yeni uygulama ve kontroller taşıma sektöründe navlun fiyatlarının artmasına neden oldu. Lojistikte artan fiyatların bir diğer nedeni ise boş konteyner sorunu... Peki tüm bu süreçte yaşananlar vatandaşın bütçesini nasıl etkiliyor? 1900tl'den 10 bin TL'ye kadar artan fiyatlar sokağa nasıl yansıdı?

Taşıma fiyatları zamları tetikleyen önemli etkenlerden bir tanesi.. Lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar ve artan taşıma fiyatları ürün bedellerine misliyle yansıyor. UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ve WR Groupe Kurucu ortağı Gökçe Deniz Naziri hava, kara ve deniz taşımacılığında yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini Bahar Saygılıer'in sunumuyla gerçekleşen Bir Bilen programında anlattı. 

Ekonomik kalkınmanın temel dayanaklarından biri olan lojistik sektörü, dış ticaretin yanı sıra iç ticaretinde önemli bir parçası. Lojistik sektöründe yaşanan  sorunlar halkın bütçesine neredeyse doğrudan yansıyor. Ham madde, mal ve ürünlerin transferinde gerçekleşen gecikmeler, bekletilmeler firmaları zora sokarken vatandaş istediği ürüne istediği fiyattan ulaşmakta zorlanıyor. 

Öte yandan blok ihracat trenlerinin yola çıkması ile Türkiye için yepyeni bir ihracat yolu açılmış oldu. Bor taşıması için Rusya ve Çin üzerinden gönderilen trenlerin ülkemize açacağı yeni kapılar neler olacak? 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emel Sayın koronavirüs aşısı yaptırdı tedbiri elden bırakmadı
İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler! Çocuğu kaybolan anne fenalık geçirdi
Serdar Ali Çelikler: Ben olsam Erol Bulut'u hemen gönderirim
Kefaret 13. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 16. bölüm fragmanı
Akrep 10. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm fragmanı