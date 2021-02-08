Artan taşıma fiyatları bakın vatandaşa nasıl yansıyor?

Taşıma fiyatları zamları tetikleyen önemli etkenlerden bir tanesi.. Lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar ve artan taşıma fiyatları ürün bedellerine misliyle yansıyor. UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ve WR Groupe Kurucu ortağı Gökçe Deniz Naziri hava, kara ve deniz taşımacılığında yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini Bahar Saygılıer'in sunumuyla gerçekleşen Bir Bilen programında anlattı.



Ekonomik kalkınmanın temel dayanaklarından biri olan lojistik sektörü, dış ticaretin yanı sıra iç ticaretinde önemli bir parçası. Lojistik sektöründe yaşanan sorunlar halkın bütçesine neredeyse doğrudan yansıyor. Ham madde, mal ve ürünlerin transferinde gerçekleşen gecikmeler, bekletilmeler firmaları zora sokarken vatandaş istediği ürüne istediği fiyattan ulaşmakta zorlanıyor.



Öte yandan blok ihracat trenlerinin yola çıkması ile Türkiye için yepyeni bir ihracat yolu açılmış oldu. Bor taşıması için Rusya ve Çin üzerinden gönderilen trenlerin ülkemize açacağı yeni kapılar neler olacak?



